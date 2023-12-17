Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 грудня

Суспільство



Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, має отримати паспорт. Проте люди, які мешкали на тимчасово окупованих територіях (ВОТ), могли зіткнутися з труднощами при оформленні документа. Як отримати паспорт дитині з тимчасово окупованих територій у матеріалі «Новин Донбасу».



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено п'ять житлових будинків та один об'єкт цивільної інфраструктури.



Російський військовий літак Су-25 розбився 17 грудня. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Су-25 збила своя ж російська ППО. Натомість російські телеграм-нанали стверджують, що сьогодні ППО РФ збила український Су-25, а російський Су-25 розбився не через вогневий вплив.



Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про бойові зіткнення поблизу села Теребрено Білгородської області РФ та заявляє про знищення взводного опорного пункту російських військ якимись «противниками кремлівського режиму».



Вночі дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Цей аеропорт є місцем дислокації 559 бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ і тому був важливою метою. Відомо, що на аеродромі в момент удару знаходилося до 20 літаків Су-34, три станції радіолокації та інша техніка російських сил. У мережі публікують фото наслідків атаки БПЛА на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Повідомляється, що пошкоджено один Су-34. Підтверджень достовірності фото поки що немає.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.