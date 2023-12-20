«ДНР»: в оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 20 декабря, произошел инцидент. Местный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин.



«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по ул. Кирова возле больницы № 25 получил ранение мужчина 1968 года рождения», — отметил он.



Напомним, в нескольких районах Донецка 19 декабря произошли обстрелы. В результате чего пострадали 15 человек, известно об одном погибшем.