«ДНР»: в окупованому Донецьку під час скидання боєприпасу з безпілотника постраждав чоловік

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 20 грудня, стався інцидент. Місцевого жителя поранено внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату. Про це повідомив так званий мер Донецька Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА у Кіровському районі на вул. Кірова біля лікарні № 25 отримав поранення чоловік 1968 року народження», — зазначив він.



Нагадаємо, у кількох районах Донецька 19 грудня сталися обстріли. Внаслідок чого постраждали 15 людей, відомо про одного загиблого.