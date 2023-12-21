Російський снаряд пробив дірку у стіні херсонської лікарні

Російська окупаційна армія продовжує завдавати ударів по Херсону, вночі в місті знову пролунали вибухи і під вогнем опинився медичний заклад. Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень. "Прилетіло" й по житловому будинку, в якому були люди», - написав Прокудін.



Зазначається, що лише дивом ніхто не постраждав. Раніше вночі в результаті атаки РФ постраждали четверо маленьких херсонців, 13-річна дівчинка отримала осколкове поранення ноги ще трьом довелося відвідати медустанову.



Також через черговий обстріл російських військ спалахнув один із навчальних закладів у Білозерській ОТГ Херсонської області.