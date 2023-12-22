У центральній частині Херсона чутно вибухи

Російська армія продовжує атакувати Херсон, обстрілюючи місто у центральній частині, зараз там чутно вибухи. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!», — написав Мрочко.



Минулої доби по місту Херсон окупанти випустили 65 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.



«Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення», — заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Нагадаємо, окупанти вчора атакували населений пункт Тягинки Херсонської області близько 11:30, вбивши місцеву мешканку.



21 грудня росіяни продовжили завдавати ударів по Херсону, вночі в місті знову пролунали вибухи й під вогнем опинився медичний заклад.