Окупанти змінили тактику в Авдіївці, ситуація складна — Барабаш

Окупаційні війська змінили тактику дій в Авдіївці Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається складною, адже росіяни не полишають спроб оточити місто. Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш під час прямого ефіру національного телемарафону.



«Вони змінили тактику. Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче. Ворог буде намагатися реалізувати поставлені завдання про взяття міста», — зазначив він.



Барабаш додав, що ситуація складна, проте українські військовослужбовці продовжують захищати місто, лінія оборони тримається.



«Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати й дякувати за те, що вони роблять», — наголосив він.



Нагадаємо, згідно з оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше проводити наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть сприятливішими для пересування бронетехніки.