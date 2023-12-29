Нанесен ракетный удар по промзоне Кадиевки на оккупированной Луганщине

Рано утром был нанесен удар двумя ракетами по промышленной зоне Кадиевки (Стаханова) на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщила оккупационная администрация города.



В результате атаки разрушены строения. Утверждается, что пострадавших нет. О звуках взрывов рано утром также писали жители Кадиевки в местных чатах.



Оккупационные власти обвинили в атаке Вооруженные силы Украины. В ВСУ сообщение об ударе на данный момент не комментировали.



Напомним, 10 мая 2023, оккупированная Кадиевка попала под обстрел. Как сообщала «администрация» города, обстрел зафиксирован в 11:25.



В конце июня этого сотрудники управления ФСБ РФ задержали жителя Кадиевки (ранее Стаханов) по обвинению в работе на СБУ.