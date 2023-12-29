Завдано ракетного удару по промзоні Кадіївки на окупованій Луганщині

Рано вранці було завдано удару двома ракетами по промисловій зоні Кадіївки (Стаханова) на окупованій території Луганської області. Про це повідомила окупаційна адміністрація міста.



Внаслідок атаки зруйновано будівлі. Стверджується, що постраждалих немає. Про звуки вибухів рано-вранці також писали мешканці Кадіївки в місцевих чатах.



Окупаційна влада звинуватила в атаці Збройні сили України. У ЗСУ повідомлення про удар на цей момент не коментували.



Нагадаємо, 10 травня 2023 року, окупована Кадіївка потрапила під обстріл. Як повідомляла «адміністрація» міста, обстріл зафіксовано об 11.25.



Наприкінці червня цього року співробітники управління ФСБ РФ затримали мешканця Кадіївки (раніше Стаханов) за звинуваченням у роботі на СБУ.