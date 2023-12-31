ЗС РФ обстріляли Курахове та Селидове: кількість жертв зросла

Російські військові обстріляли Селидове та Курахове. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ вчора, 30 грудня, вдарили ракетами та артилерією по Селидовому та Кураховому Донецької області. Відомо про постраждалих та загиблих. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Для допомоги мешканцям задіяно додаткові сили. Правоохоронці фіксують руйнування, приймають заяви постраждалих, збирають докази військових злочинів Росії», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у Селидовому постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля.



Щодо Курахового, то окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.



«Постраждали 5 людей — їм негайно надали медичну допомогу. Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критичну інфраструктуру», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ 30 грудня атакували Селидове Донецької області.



Також, за словами голови Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна, увечері 30 грудня стався ракетний удар по Курахову. Пошкоджено вікна, фасади Курахівської міської лікарні головного корпусу, інфекційного відділення, господарського блоку, будівлі Курахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та адміністративну будівлю.