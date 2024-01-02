Скинули п'ять авіабомб і накрили артилерією: у поліції розповіли про атаку росіян на Авдіївку

Окупанти атакували Донеччину. Фото: прес-служба поліції

Минулої доби, 1 січня, російські війська атакували Авдіївку Донецької області. В результаті атаки є жертва та руйнування. Також під вогнем росіян було ще 16 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Донецької області.



«П'ять керованих авіабомб росіяни скинули на Авдіївку, а потім накрили місто артилерією. Загинула людина, зруйнована приватна та два багатоквартирні будинки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти 26 разів ударили по цивільному населенню Донецької області, пошкоджено 20 цивільних об'єктів.





Ситуація у регіоні така:





В Очеретино російські снаряди зруйнували два приватні будинки, одна жінка загинула. З артилерії окупанти обстріляли Південне, поцілили у приватний сектор – убили одного цивільного.





Три мирні мешканці отримали поранення – в Орлівці, Лисівці та Кримському.





У Желанному внаслідок артилерійського удару зруйновано амбулаторію.





Нагадаємо, окупанти за 1 січня атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє — травмовані.