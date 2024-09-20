Из-за российского обстрела в Донецкой области погибло трое людей

Трое погибших в Донецкой области из-за обстрела армии РФ. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки, 19 сентября, российские военные убили троих жителей Донецкой области: двоих в Часовом Яре и одного в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 8 человек в области за сутки получили ранения», — добавил глава областной военной администрации.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2764 человек убитыми и 6067 — ранеными.



Напомним, войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки.



