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Центр Курахового вночі зазнав ракетного обстрілу

04 січня 2024, 08:00

Центр Курахового вночі зазнав ракетного обстрілу

Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Курахово на Донбасі. Фото: Донецька ОВА Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Курахово на Донбасі. Фото: Донецька ОВА

Війська РФ у ніч на четвер, 4 січня, завдали ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області. Внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади, пошкоджено багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Центр Курахового — під ракетним ударом. Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій та кафе. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки», — написав Філашкін.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ 30 грудня вдарили ракетами та артилерією по Селидовому та Кураховому Донецької області. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.

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