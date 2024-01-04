В Киеве возросло количество погибших в результате ракетной атаки 29 декабря

В Киеве выросло число погибших в результате ракетной атаки 29 декабря. Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки по Киеву 29 декабря 2023 года количество погибших снова возросло. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



Отмечается, что следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были обнаружены еще двое погибших.



«По состоянию на 07:00 04.01.24, на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.13.24 составляет 32 человека, пострадавших 30», — говорится в сообщении.



В ГСЧС указали, что 3 января аварийно-спасательные работы завершены, сообщалось о 30 погибших.



Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о «прилетах» в ряде городов Украины. Сообщается о погибших и раненых в результате этих атак. Под огонь и украинская столица.



В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это была самая масштбаная атака на Украину, было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.