У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки по Києву 29 грудня 2023 року кількість загиблих знову зросла. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



Зазначається, що слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих.



«Станом на 07:00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.13.24 становить 32 особи, постраждалих 30», — йдеться в повідомленні.



У ДСНС зазначили, що 3 січня аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомлялося про 30 загиблих.



Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про «прильоти» у низці міст України. Повідомляється про загиблих та поранених внаслідок цих атак. Під вогонь та українська столиця.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це була наймасштабніша атака на Україну, було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.