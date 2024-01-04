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Петиція про збереження виплат ВПО набрала вже понад 20 тисяч підписів

04 січня 2024, 20:39

Петиція про збереження виплат ВПО набрала вже понад 20 тисяч підписів

Петиція до Кабінету міністрів України з проханням залишити виплати на проживання для ВПО із зони активних бойових дій та окупованих територій зібрала понад 22 тисячі підписів.

Йдеться про електронну петицію, розміщену на порталі Кабміну.

«Просимо продовжити виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 лютого 2024 року, реєстрація місця проживання яких збігається із зоною активних бойових дій, окупованих територій відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2 грудня 2022 року за № 1668/39004, із внесеними змінами», — йдеться у ній.

Для розгляду Кабміном звернення потрібно 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Україні, відповідно до постанови Кабміну, повинні скасувати виплати більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак грошову допомогу для вразливих категорій переселенців уряд все ж планує зберегти, внісши зміни до своєї ухвали.

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