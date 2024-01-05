«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►

Після «ЛНР» стало відомо про обмеження в роботі месенджера WhatsApp угрупуванням «ДНР». У людей залишається все менше можливостей не лише отримувати об'єктивну інформацію про війну, а й просто спілкуватися зі своїми рідними.



У цьому випуску проекту «За гранню» говоримо про обмеження в роботі WhatsApp, про те, що буде з українськими номерами людей, які живуть у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях під контролем РФ і про те, чому «ЛНР» вирішила повернути відключений раніше мобільний інтернет.