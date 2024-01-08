В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников

Острая нехватка квалифицированных кадров, особенно, рабочих профессий, наблюдается в подконтрольном России предприятии «Вода Донбасса» на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия пророссийскому ресурсу «ДАН».

«На предприятии трудится 9 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом фактическая численность сотрудников предприятия уменьшилась. На сегодняшний день на предприятии 4795 вакансий, заполняемость — 65%», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в дефиците находятся рабочие профессии: слесари, электромонтеры, контролеры водопроводного хозяйства, электрогазосварщики, водители, машинисты экскаватора, автокрана, автовышки, насосных установок, мастера водопроводно-канализационного хозяйства.

На предприятии связали дефицит кадров с опасностью профессии, поскольку сотрудники регулярно выезжают в обстреливаемые районы. Отмечается, что в 2023 году в ходе выполнения работ были ранены девять сотрудников «Воды Донбасса», трое погибли.

Отметим, что на подконтрольной Украине части Донецкой области также есть предприятие «Вода Донбасса». После 2014 года группировка «ДНР» фактически создала компанию-клон в оккупации.