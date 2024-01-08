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У підконтрольній РФ «Воді Донбасу» визнали нестачу працівників

08 січня 2024, 09:39

У підконтрольній РФ «Воді Донбасу» визнали нестачу працівників

Гострий брак кваліфікованих кадрів, особливо робітничих професій, спостерігається у підконтрольному Росії підприємстві «Вода Донбасу» на окупованій території Донецької області. Про це повідомили у прес-службі держпідприємства проросійського ресурсу «ДАН».

«На підприємстві працює 9 тисяч людей. Порівняно з попереднім роком фактична чисельність працівників підприємства зменшилась. На сьогоднішній день на підприємстві 4795 вакансій, заповнюваність — 65%», — заявили у пресслужбі.

Зазначається, що у дефіциті знаходяться робітничі професії: слюсарі, електромонтери, контролери водопровідного господарства, електрогазозварники, водії, машиністи екскаватора, автокрана, автовишки, насосних установок, майстри водопровідно-каналізаційного господарства.

На підприємстві пов'язали дефіцит кадрів з небезпекою професії, оскільки співробітники регулярно виїжджають в райони, що обстрілюються. Зазначається, що у 2023 році під час виконання робіт було поранено дев'ятьох співробітників «Води Донбасу», троє загинули.

Зазначимо, що на підконтрольній Україні частині Донецької області є також підприємство «Вода Донбасу». Після 2014 року угруповання «ДНР» фактично створило компанію-клон в окупації.

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