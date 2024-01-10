Спеціально для війни РФ в Україні Іран розробив новий дрон-камікадзе — Sky News

Іран розробив новий ударний безпілотник Shahed-107. Армія РФ використовуватиме його для ударів по Україні. Про це повідомило британське видання Sky News.

Джерело Sky News у службах безпеки стверджує, що Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни Росії проти України. А також, схоже, близький до того, щоби надати країні-агресору ракети класу «земля-земля».

Shahed-107 називають «вибуховим та розвідувальним» безпілотником, який, можливо, оснащений технологією пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються ЗСУ.

Джерело видання також розповіло, що «кілька одиниць» спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється більш ніж у 2 млн. доларів.

За словами джерел, це відображає «значну роботу з проектування сил, яку проводить Іран для підтримки інтересів Росії щодо України».

Як зазначається, Shahed-107 відноситься до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

Дрон завдовжки близько 2,5 метрів та розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу і, за оцінками, він матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що він буде оснащений трансмітером передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

Джерело у службі безпеки стверджує, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, що включала безпілотники Shahed-107 та Shahed-136.

Крім того, зазначається, що партнерство Ірану та Росії стане ще більш значущим після постачання країні-агресорові іранських балістичних ракет класу «земля-земля».

Раніше повідомлялося, що Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, постачання можуть розпочатися вже навесні.