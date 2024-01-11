В Донецке решили не обустраивать проруби на Крещение

В оккупированном Донецке не будут оборудовать места для купания на Крещение в этом году. Оккупационная администрация, подчиненная группировке «ДНР» решила не обустраивать проруби к 19 января, сославшись на меры безопасности.



Крещенские купания официально отменены «в связи с непрекращающимися обстрелами города».



При этом нет прямого запрета для местных жителей, которые захотят самостоятельно оборудовать такие проруби. Однако это небезопасно — спасательных служб в таких местах не будет.

Напомним, Украина перешла на новый юлианский церковный календарь и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. То есть, теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января. В частности, Крещение теперь празднуется 6 вместо 19 января.



Украинцев на всей территории страны также призывали воздержаться от крещенских купаний.