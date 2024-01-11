В Донецьку вирішили не облаштовувати ополонки на Водохреща

В окупованому Донецьку не обладнатимуть місця для купання на Водохреща цього року. Окупаційна адміністрація, підпорядкована угрупованню «ДНР», вирішила не облаштовувати ополонки до 19 січня, пославшись на заходи безпеки.



Водохрещі купання офіційно скасовані «у зв'язку з безперервними обстрілами міста».



При цьому немає прямої заборони для місцевих жителів, які захочуть самостійно обладнати такі ополонки. Однак це небезпечно — рятувальних служб у таких місцях не буде.

Нагадаємо, Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів тому. Тобто тепер цикл свят починається з 18 листопада і закінчується 7 січня. Зокрема, Водохреща тепер святкується 6 замість 19 січня.



Українців на всій території країни також закликали утриматися від водохресних купань.