Костянтинівка: російська ракета вночі вдарила по території лікарні

Минулої доби територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів у районі населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Нелипівка, Предтечине, Миколаївка, які знаходяться недалеко від лінії зіткнення. Про це сьогодні повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Також о 1:30 ночі 12 січня окупанти обстріляли Костянтинівку — ракетний удар було завдано по території лікарні.

«Пошкоджень на місці влучення не зафіксовано. Поранених та загиблих не виявлено», — йдеться у повідомленні МВА.