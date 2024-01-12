В оккупированных городах Донецкой области «скачет» напряжение, остановлены несколько котельных

В результате перепада напряжения в Донецке были остановлены 12 котельных. Как заявили в группировке «ДНР», работоспособность трех из них восстановлена, а остальные аварии сейчас пытаются устранить.



В других городах на оккупированной Донетчине тоже наблюдаются перепады напряжения, сообщают местные жители.



Проблемы с отоплением и электроэнергией — не единственные. На отсутствие воды в кранах жалуются жители микрорайона Текстильщик в Донецке.



«В ХХІ веке я вынуждена набирать снег для личного пользования дома», — жалуется местная жительница в своем видеообращении к главе группировки Денису Пушилину.



По ее словам, в многоэтажном доме, где она живет уже неделю нет воды даже по несколько часов, как это было раньше.