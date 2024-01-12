В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень

Внаслідок перепаду напруги в Донецьку було зупинено 12 котелень. Як заявили в угрупуванні «ДНР», працездатність трьох із них відновлено, а решту аварій зараз намагаються усунути.
В інших містах на окупованій Донеччині також спостерігаються перепади напруги, повідомляють місцеві жителі.
Проблеми з опаленням та електроенергією — не єдині. На відсутність води у кранах скаржаться мешканці мікрорайону Текстильник у Донецьку.
«В ХХІ столітті я змушена набирати сніг для особистого користування вдома», — бідкається місцева мешканка у своєму відеозверненні до голови угруповання Дениса Пушиліна.
За її словами, у багатоповерховому будинку, де вона живе вже тиждень, немає води навіть по кілька годин, як це було раніше.