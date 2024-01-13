Армія РФ обстріляла Донецьку область: одного мирного жителя вбито

Російські окупанти за минулу добу атакували низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого вбили одного жителя Донбасу — в Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 12 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці», - написав Філашкін у Facebook.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області з моменту повномасштабного вторгнення вбитими становила 1832 особи та пораненими — 4474. Дані подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, 12 січня, російські окупанти в черговий раз атакували Авдіївку Донецької області. На місці було виявлено загиблого молодика.