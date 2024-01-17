У Міноборони РФ повідомили про атаку ракет і БПЛА

У російській Білгородській області сили протиповітряної оборони нібито збили ракети реактивного залпового вогню та безпілотники сьогодні вночі та вранці, 17 січня. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.



«17 січня припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» та RM-70 «Вампір», а також БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У Міноборони зазначили, що черговими засобами ППО сім ракет, чотири реактивні снаряди та шість українських безпілотних літальних апаратів було знищено над Білгородською областю.



Нагадаємо, у російській Брянській області 16 січня нібито збили безпілотник.