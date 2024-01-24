Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації

24 січня 2024, 12:45

У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації

Після російської окупації населення Маріуполя скоротилося вдвічі. Фото: Маріупольська міська рада Після російської окупації населення Маріуполя скоротилося вдвічі. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі заявили, що населення міста становить 240 тисяч людей. Вдвічі менше, ніж було. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

«Псевдомер Маріуполя Олег Моргун заявив, що наразі в окупованому місті проживає 240 тисяч людей. Він видав це за досягнення окупантів. Щоправда, забув зазначити, що до повномасштабного вторгнення росіян у місті проживало понад 540 тисяч людей. Тут вони будували щасливе майбутнє до приходу російських окупантів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Маріуполь до окупації був півмільйонним містом, куди щороку приїжджало все більше молоді.

У міськраді заявили, що зараз маріупольців у місті залишилося близько 90 тисяч людей, більшість — це люди похилого віку.

«Щоб наповнити місто населенням, яке підтримує окупантів, до Маріуполя завозять мігрантів із депресивних районів Росії. Вони з собою привозять і сім'ї. Саме таким чином загарбники намагаються русифікувати наше українське місто», — повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти збудували новий іпотечний будинок, але маріупольцям квартири у ньому не дають.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Маріуполь окупація Населення

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
12:45
У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації
11:59
Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
13:59
В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19
12:36
В окупованих Донецьку та Ясинуватій внаслідок обстрілів є жертви
10:46
Російський удар по Макіївці на Луганщині забрав життя чоловіка
усі новини
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
13:15
Координаційний штаб закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації про аварію літака в РФ
12:45
У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації
11:59
Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ
11:59
РФ вранці обстріляла Авдіївку з артилерії та «Градів»
11:27
У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76
11:08
У Челябінській області спалахнула пожежа на фабриці: все згоріло вщент
10:58
У Покровську «Лікарі без кордонів» допоможуть у розгортанні мобільних клінік
10:30
Житель Мирнограду допомагав росіянам обстрілювати райони ЗСУ під Авдіївкою
10:17
ЗСУ знищили майже 400 окупантів та 200 дронів на Таврійському напрямку
09:50
Німеччина передасть Україні гелікоптери Sea King Mk41
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
09:18
З Луганської області евакуювали мешканців села, яке штурмує РФ
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
08:35
РФ знову атакували безпілотники: ППО працювала в Орловській області
08:30
США готові виділити Україні майже 12 млрд доларів бюджетної підтримки
08:23
Сили оборони знищили понад дев'ять тисяч артилерійських систем окупантів
08:00
Бельгія передасть Україні суму з відсотків заморожених активів РФ
00:46
«Замасковані об'єкти ЗСУ». РосЗМІ поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових будинків Харкова
усі новини
ВІДЕО
Впав Іл-76 у Білгородській області. Фото: кадр із відео У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76
24 січня, 11:27
У Челябінській області сталася пожежа на фабриці. Фото: Telegram-канал Головні новини Челябінська та області У Челябінській області спалахнула пожежа на фабриці: все згоріло вщент
24 січня, 11:08
Російські військові вели обстріл з автовежі у житловому кварталі на Донбасі. Скріншот відео Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
24 січня, 09:35
Зруйнований під'зд у Харкові. Фото: соцмережі Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
23 січня, 18:00
На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську. Фото: Вадим Лях На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську
23 січня, 16:57
Рятувальники дістають людей із-під завалів у Харкові. Фото: кадр із відео У ДСНС показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки
23 січня, 14:33

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама