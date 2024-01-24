У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації

Після російської окупації населення Маріуполя скоротилося вдвічі. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі заявили, що населення міста становить 240 тисяч людей. Вдвічі менше, ніж було. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

«Псевдомер Маріуполя Олег Моргун заявив, що наразі в окупованому місті проживає 240 тисяч людей. Він видав це за досягнення окупантів. Щоправда, забув зазначити, що до повномасштабного вторгнення росіян у місті проживало понад 540 тисяч людей. Тут вони будували щасливе майбутнє до приходу російських окупантів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Маріуполь до окупації був півмільйонним містом, куди щороку приїжджало все більше молоді.

У міськраді заявили, що зараз маріупольців у місті залишилося близько 90 тисяч людей, більшість — це люди похилого віку.

«Щоб наповнити місто населенням, яке підтримує окупантів, до Маріуполя завозять мігрантів із депресивних районів Росії. Вони з собою привозять і сім'ї. Саме таким чином загарбники намагаються русифікувати наше українське місто», — повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти збудували новий іпотечний будинок, але маріупольцям квартири у ньому не дають.