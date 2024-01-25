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Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола

25 января 2024, 13:24

Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола

Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ. Фото: Twitter (X) / Shevchenko Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ. Фото: Twitter (X) / Shevchenko

Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».  

За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ. 47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на этот пост все постоянные члены Украинской ассоциации футбола за месяц до выборов.

После этого Шевченко подтвердил, что будет участвовать в выборах. Непосредственно на Конгрессе «за» Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, «против» и «воздержались» – 0.

В должности президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. С июня 2023 Павелко находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, футбольный клуб «Шахтер» оформил переход 21-летнего бразильского полузащитника Кевина Маседо за 12 миллионов евро, добавив бонусом еще 3 миллиона. 

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