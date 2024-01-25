Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Андрій Шевченко став новим президентом УАФ Фото: Twitter (X) / Шевченка

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу Про це повідомляє «Суспільне Спорт».



За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ. 47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени Української асоціації футболу за місяць до виборів.



Після цього Шевченко підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на Конгресі «за» Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, «проти» та «утрималися» – 0.



На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.



Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» оформив перехід 21-річного бразильського півзахисника Кевіна Маседо за 12 мільйонів євро, додавши бонусом ще 3 мільйони.