  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Высокоточные американские авиабомбы скоро будут на фронте — Виктория Нуланд

31 января 2024, 21:55

Высокоточные американские авиабомбы скоро будут на фронте — Виктория Нуланд

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд анонсировала скорое поступление в Украину на фронт управляемых высокоточных авиабомб малого диаметра (Small-Diameter Bomb). Об этом она заявила на брифинге вечером 31 января в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Мы продолжаем оказывать поддержку в области безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как бомба малого диаметра, которая находится на пути на фронт, а также поддерживаем перерождение украинского оборонно-промышленного комплекса и нашего собственного, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать борьбу с теми, кто хочет украсть нашу свободу», — сказала Нуланд.

Кроме того, она подчеркнула, что США также работают вместе с Украиной над тем, чтобы укрепить климат для международных инвестиций и продолжить создание украинских институтов для борьбы с коррупцией и вытеснения теневой экономики, чтобы компании могли приходить в страну и инвестировать в нее.

«Победа Украины, очевидно, жизненно важна здесь, в Украине, но она также жизненно важна для свободы и безопасности всех нас. И мы все гордимся тем, что поддерживаем Украину», — отметила Нуланд.

Также заместитель государственного секретаря указала, что этой зимой Украина стала сильнее и устойчивее, чем тогда, когда она приезжал сюда прошлой зимой. По ее словам, сегодня в Киеве она имела возможность встретиться с руководителями правительства, чтобы обсудить дальнейший путь в 2024 году.

Ранее СМИ сообщали, что в Украину в среду, 31 января, прибыла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Сша Авиабомбы Виктория Нуланд

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:27
В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары по аэродрому Бельбек в Крыму
20:25
Одна женщина погибла, двое ранены из-за российского обстрела Торецка и Цукурино
19:25
Путин заявил о стремлении создать «демилитаризованную линию» в Украине
17:58
Крым: очевидцы сообщают о пожаре в районе аэродрома Бельбек
15:53
Житель Константиновки почти два года провел в российском плену, сегодня он вернулся домой
14:55
Россия агитирует студентов крымских «университетов» становиться операторами дронов
14:30
Беспилотник сбросил боеприпас на автобус в оккупированном Донецке
23:14
В Мариуполе возродили комсомол. РФ бомбит свои города. Главное за день
20:47
Два района Днепропетровской области попали под российский обстрел, ранен мужчина
17:47
В Нидерландах партия ВВВ предложила отправить украинских переселенцев обратно
16:50
ВСУ успешно поразили радиолокационную станцию войск РФ в Крыму — СтратКом
16:50
На Херсонщине оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку, погиб мужчина
15:33
В оккупированном Мариуполе появилось «комсомольское движение»
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 января
18:53
Обстрел Донецка: «Прилет» у здания, где были военные РФ. По меньшей мере один погиб
18:03
В оккупированном Донецке частично прекращено теплоснабжение из-за обстрела
17:34
Оккупанты в Мариуполе «пристраивают» новые подъезды к аварийным домам
15:57
Российские военные расстреляли семью в оккупированной Кременной — СМИ
14:23
Калининский район Донецка попал под обстрел: горит машина, есть жертвы
12:22
В Донецке пикап насмерть сбил двух пешеходов. За рулем, скорее всего, был российский военный
все новости
21:55
Высокоточные американские авиабомбы скоро будут на фронте — Виктория Нуланд
21:27
В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары по аэродрому Бельбек в Крыму
20:25
Одна женщина погибла, двое ранены из-за российского обстрела Торецка и Цукурино
19:25
Путин заявил о стремлении создать «демилитаризованную линию» в Украине
18:42
В районе Авдеевки линия столкновения почти не движется — ВСУ
17:58
Крым: очевидцы сообщают о пожаре в районе аэродрома Бельбек
17:25
Среди возвращенных из плена украинцев не было тех, кто якобы находился на борту упавшего Ил-76
16:45
В нелегальной тюрьме «ЛНР» для отказников погиб российский военный
16:28
Военные чиновники в Донецкой области присвоили почти 5 млн гривен боевых выплат — ГБР
15:53
Житель Константиновки почти два года провел в российском плену, сегодня он вернулся домой
15:25
ПВО Украины сбило ракету Х-59 в Криворожском районе
15:15
Сегодня из российского плена домой вернулись 207 украинцев
14:55
Россия агитирует студентов крымских «университетов» становиться операторами дронов
14:30
Беспилотник сбросил боеприпас на автобус в оккупированном Донецке
13:41
Болгария продлила действие временной защиты для украинских граждан до марта 2025 года
12:55
Шесть пограничников РФ пострадали в результате обстрелов Курской и Брянской областей
12:24
Местный житель Нью-Йорка получил ранение после обстрела РФ
11:40
Житель Сум получал по 2000 гривен за информацию для прорыва ДРГ в области
10:59
Армия РФ за сутки атаковала с помощью артиллерии и дронов более 30 домов в 11 населенных пунктах Донецкой области
10:12
В Петербурге беспилотник атаковал завод «Невский мазут»
все новости
ВИДЕО
Эвакуация из Нью-Йорка. Фото: кадр из видео Местный житель Нью-Йорка получил ранение после обстрела РФ
31 января, 12:24
БПЛА атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге. Фото: кадр из видео В Петербурге беспилотник атаковал завод «Невский мазут»
31 января, 10:12
В Торском нет магазинов и не работает транспорт. Фото: кадр из видео В Торском осталось чуть больше полутора сотен людей: «Белые Ангелы» доставлять сюда хлеб
30 января, 15:44
В захваченном Мариуполе оккупанты пытаются возродить советские традиции. Фото: Мариупольский городской совет В оккупированном Мариуполе появилось «комсомольское движение»
30 января, 15:33
Пожар в Сумской области после обстрела оккупантов. Фото: ГСЧС Спасатели ликвидировали пожар в Сумской области, возникший из-за обстрела РФ
29 января, 20:15
Последствия обстрела Донецка на проспекте Ильича. Фото: соцсети Обстрел Донецка: «Прилет» у здания, где были военные РФ. По меньшей мере один погиб
29 января, 18:53

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама