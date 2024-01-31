Высокоточные американские авиабомбы скоро будут на фронте — Виктория Нуланд

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд анонсировала скорое поступление в Украину на фронт управляемых высокоточных авиабомб малого диаметра (Small-Diameter Bomb). Об этом она заявила на брифинге вечером 31 января в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Мы продолжаем оказывать поддержку в области безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как бомба малого диаметра, которая находится на пути на фронт, а также поддерживаем перерождение украинского оборонно-промышленного комплекса и нашего собственного, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать борьбу с теми, кто хочет украсть нашу свободу», — сказала Нуланд.

Кроме того, она подчеркнула, что США также работают вместе с Украиной над тем, чтобы укрепить климат для международных инвестиций и продолжить создание украинских институтов для борьбы с коррупцией и вытеснения теневой экономики, чтобы компании могли приходить в страну и инвестировать в нее.

«Победа Украины, очевидно, жизненно важна здесь, в Украине, но она также жизненно важна для свободы и безопасности всех нас. И мы все гордимся тем, что поддерживаем Украину», — отметила Нуланд.

Также заместитель государственного секретаря указала, что этой зимой Украина стала сильнее и устойчивее, чем тогда, когда она приезжал сюда прошлой зимой. По ее словам, сегодня в Киеве она имела возможность встретиться с руководителями правительства, чтобы обсудить дальнейший путь в 2024 году.

Ранее СМИ сообщали, что в Украину в среду, 31 января, прибыла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.