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Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд

31 січня 2024, 21:55

Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд анонсувала швидке надходження в Україну на фронт високоточних авіабомб малого діаметра (Small-Diameter Bomb). Про це вона заявила на брифінгу увечері 31 січня у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми продовжуємо надавати підтримку в галузі безпеки у всіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, такі як бомба малого діаметра, яка знаходиться на шляху на фронт, а також підтримуємо переродження українського оборонно-промислового комплексу та нашого власного, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу», — сказала Нуланд.

Крім того, вона наголосила, що США також працюють разом з Україною над тим, щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій та продовжити створення українських інститутів для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб компанії могли приходити в країну та інвестувати у неї.

«Перемога України, очевидно, життєво важлива тут, в Україні, але вона також є життєво важливою для свободи та безпеки всіх нас. І ми всі пишаємось тим, що підтримуємо Україну», — зазначила Нуланд.

Також заступник державного секретаря вказала, що цієї зими Україна стала сильнішою та стійкішою, ніж тоді, коли вона приїжджала сюди минулої зими. За її словами, сьогодні у Києві вона мала нагоду зустрітися з керівниками уряду, щоб обговорити подальший шлях у 2024 році.

Напередодні видання Politico писало, що Україна може отримати реактивні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB вже 31 січня.

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22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:55
Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
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19:25
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