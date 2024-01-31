Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд анонсувала швидке надходження в Україну на фронт високоточних авіабомб малого діаметра (Small-Diameter Bomb). Про це вона заявила на брифінгу увечері 31 січня у Києві, передає Інтерфакс-Україна.



«Ми продовжуємо надавати підтримку в галузі безпеки у всіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, такі як бомба малого діаметра, яка знаходиться на шляху на фронт, а також підтримуємо переродження українського оборонно-промислового комплексу та нашого власного, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу», — сказала Нуланд.



Крім того, вона наголосила, що США також працюють разом з Україною над тим, щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій та продовжити створення українських інститутів для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб компанії могли приходити в країну та інвестувати у неї.



«Перемога України, очевидно, життєво важлива тут, в Україні, але вона також є життєво важливою для свободи та безпеки всіх нас. І ми всі пишаємось тим, що підтримуємо Україну», — зазначила Нуланд.



Також заступник державного секретаря вказала, що цієї зими Україна стала сильнішою та стійкішою, ніж тоді, коли вона приїжджала сюди минулої зими. За її словами, сьогодні у Києві вона мала нагоду зустрітися з керівниками уряду, щоб обговорити подальший шлях у 2024 році.



Напередодні видання Politico писало, що Україна може отримати реактивні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB вже 31 січня.



