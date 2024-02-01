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Зеленский уволит Залужного до конца текущей недели — CNN

01 февраля 2024, 09:50

Зеленский уволит Залужного до конца текущей недели — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский до конца текущей недели уволит главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, в понедельник, 29 января, Залужного вызвали на встречу в офисе президента и сообщили, что его увольняют.

Один из источников уточняет, что официального объявления об увольнении главнокомандующего ВСУ не было сделано, то есть Залужный все еще занимал должность по состоянию на вечер среды, однако указ президента «ожидается до конца недели».

«Это станет крупнейшим военным потрясением Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад», — говорится в сообщении.

Журналисты добавляют, что слухи о встрече и увольнении Залужного распространились в Киеве в понедельник вечером, якобы, из-за разногласий, которые возникли между президентом и главнокомандующим после провала украинского контрнаступления 2023 года.

«Говорят, что напряжение особенно возросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре», — отметили в издании.

Также, как уверяют источники CNN, Зеленский предложил Залужному другую должность, однако второй отклонил предложение.

Источники издания добавили, что в офисе главы государства уже обсуждаются два имени возможных преемников главнокомандующего. Первый вероятный кандидат на должность Залужного, по версии собеседников CNN, — начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Другим возможным преемником Залужного, как заверили источники, является командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский.

Напомним, ранее британское деловое издание Financial Тimes сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский не уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и теперь не сможет сделать это в течение некоторого времени после публикаций в СМИ.

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