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После публикаций в СМИ Зеленский не сможет уволить Залужного — FT

30 января 2024, 18:50

После публикаций в СМИ Зеленский не сможет уволить Залужного — FT

Президент Украины Владимир Зеленский не уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и теперь не сможет сделать это в течение некоторого времени после публикаций в СМИ. Об этом сообщило британское деловое издание Financial Times.

Издание отмечает, что смещение Залужного вызвало бы бурю негодований среди рядовых военных и украинской общественности, среди которых генерал пользуется огромной поддержкой.

Напомним, президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

На вопрос, увольнял ли президент Залужного, пресс-секретарь ответил: «Точно нет. Президент не увольнял главкома». 

Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.

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