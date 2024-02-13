У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну

Депутат Державної думи РФ Яна Лантратова запропонувала визнати 24 лютого «Днем початку спеціальної військової операції» та відзначати його, зокрема, у російських школах та дитячих колективах. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

На пропозицію представниці партії «Справедлива Росія», цього дня у школах та дитячих установах мають показувати відео про війну чи організовувати зустрічі з військовими. На уроках планують розповідати учням історію «спеціальної військової операції», її причини, цілі, завдання та основні події.

«Російська пропаганда війни й надалі впливає на громадян, зокрема, молодь. Спроби спотворення подій та формування мілітаристського світогляду — один із ключових елементів російської молодіжної пропаганди з метою поширення загарбницьких наративів», — зазначають у ЦПД.

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