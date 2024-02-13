Окупанти знову вдарили по Селидівській громаді у Донецькій області

Сьогодні близько 10:40 з РСЗВ «Ураган» російські війська завдали ударів по території Цукурино Селидівської громади Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, легковий автомобіль та лінія електромереж.

«На щастя, постраждалих і загиблих внаслідок обстрілу немає», — повідомили в Селидівській ГВА.

Нагадаємо, вночі 12 лютого відбувся російський обстріл міста Селидове трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу поранено троє людей — дві дитини 2013 та 2007 років народження, та жінка 1960 року народження.