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Нова угода Києва та Берліна: вперше у своїй історії Німеччина виступила в ролі гаранта

16 лютого 2024, 20:00

Нова угода Києва та Берліна: вперше у своїй історії Німеччина виступила в ролі гаранта

Німеччина надасть Україні військову допомогу у 2024 році на суму 1,1 мільярда євро. Про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні. Усього Німеччина виділила або взяла зобов'язання виділити на військову допомогу Україні 28 мільярдів євро.

Угода про співробітництво у військовій сфері підписана на 10 років. Росія не готова до тривалого та справедливого світу, констатує Берлін.

Шольц наголосив, що «сьогоднішня домовленість охоплює також допомогу у цивільній сфері, наприклад, у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури в Україні та відновленні». Але її головне завдання допомогти Україні відстояти свою незалежність перед агресією з боку РФ.

Україна, у свою чергу, бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу країни до ЄС.

Черговий пакет військової підтримки України включає:

  • 18 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen-2000 (будуть поставлені у 2026-2027 рр., навчання, запасні частини та боєприпаси, на додаток до вже запланованих 14);
  • 18 колісних гаубиць RCH 155 (будуть поставлені в 2025-2027 рр. на додаток до запланованих 18);
  • 120 тис. пострілів артилерійських боєприпасів калібру 122 мм (будуть поставлені у 2024 році);
  • другий зенітно-ракетний комплекс SkyNex (буде поставлений у 2025 році);
  • ще 100 ракет IRIS-T SLS (на додаток до раніше запланованих).

Вперше у своїй історії Німеччина виступає у ролі держави-гаранта, зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

 

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