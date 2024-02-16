Нова угода Києва та Берліна: вперше у своїй історії Німеччина виступила в ролі гаранта

Німеччина надасть Україні військову допомогу у 2024 році на суму 1,1 мільярда євро. Про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні. Усього Німеччина виділила або взяла зобов'язання виділити на військову допомогу Україні 28 мільярдів євро.
Угода про співробітництво у військовій сфері підписана на 10 років. Росія не готова до тривалого та справедливого світу, констатує Берлін.
Шольц наголосив, що «сьогоднішня домовленість охоплює також допомогу у цивільній сфері, наприклад, у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури в Україні та відновленні». Але її головне завдання допомогти Україні відстояти свою незалежність перед агресією з боку РФ.
Україна, у свою чергу, бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу країни до ЄС.
Черговий пакет військової підтримки України включає:
Вперше у своїй історії Німеччина виступає у ролі держави-гаранта, зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.