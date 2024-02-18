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У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор

18 февраля 2024, 14:19

У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор

В марте 2023 года оккупационные власти РФ заявляли, что химический завод «Азот» в захваченном Северодонецке готов к запуску. При этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сказал, что запустить предприятие не выйдет. Об этом он сообщил в интервью журналистке «Новостей Донбасса».

«Когда слышу о возобновлении «Азота», у меня возникает вопрос. Я лично находился тогда в Северодонецке, Лисичанске. Я помню удары по «Азоту», когда они попали в цистерну с химикатами, помню тот взрыв. Помню, как в «Азоте» снесло все трубы, которые шли на поверхность. О восстановлении завода при том количестве, которое они туда влупили, речь вообще не может идти», — отметил он.

По словам Лысогора, в Северодонецке отсутствует электроснабжение, поэтому восстановить работу такого огромного завода невозможно.

«Максимум сделают какие-нибудь склады. Я думаю, на этом все закончится», — резюмировал глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее мы публиковали статью — «На военные рельсы. Что Россия делает с заводами в оккупации»

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