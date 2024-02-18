Окупантам не вдасться запустити завод «Азот» у Сєвєродонецьку — Лисогор

У березні 2023 року окупаційна влада РФ заявляла, що хімічний завод «Азот» у захопленому Сєвєродонецьку готовий до запуску. При цьому голова Луганської ОАВ Артем Лисогор нещодавно сказав, що запустити підприємство не вийде. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці «Новин Донбасу».



«Коли чую про поновлення «Азоту», у мене виникає запитання. Я особисто перебував тоді в Сєвєродонецьку, в Лисичанську. Я пам’ятаю удари по «Азоту», коли вони влучили в цистерну з хімікатами, пам’ятаю той вибух. Пам’ятаю, як в «Азоті» знесло всі труби, які йшли на поверхню. Про відновлення заводу при тій кількості, яку вони туди влупили, мова взагалі не може йти», — зазначив він.



За словами Лисогора, у Сєвєродонецьку немає електропостачання, тому відновити роботу такого величезного заводу просто неможливо.



«Максимум зроблять якісь склади. Я думаю, що на цьому все закінчиться», — резюмував голова Луганської ОВА.



Нагадаємо, раніше ми публікували статтю – «На військові рейки. Що Росія робить із заводами в окупації».