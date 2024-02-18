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Окупована Луганщина частково без тепла, води та електрики: в ОВА розповіли, в яких умовах живуть люди

18 лютого 2024, 17:25

Окупована Луганщина частково без тепла, води та електрики: в ОВА розповіли, в яких умовах живуть люди

У деяких тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області немає електрики, водопостачання та газу. Окупаційна влада раніше голосно заявляла про відновлення, проте поки що все марно. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

«Ми бачимо утиски наших громадян і те, що взагалі нічого не робиться для людей. Напевно, найбільш кричуща та жахлива ситуація — це Лисичанськ, Рубіжне. Якщо раніше, наприклад, по Лисичанську розповідали, що буде відновлено і водопостачання, і теплопостачання, і газопостачання, то на даний момент окупаційна влада вже навіть не обіцяє цього», — зазначив він.

Крім того, за словами Лисогора, погано справи з водопостачанням, оскільки Білогорівська станція повністю зруйнована через обстріли.

«Відновити її ворог не збирається, і зараз це неможливо через активні бойові дії. Для води використовуються лише залишки наших, скажімо так, свердловин, які ще українська влада збудувала, як резервна», — уточнив він.

Глава регіону наголосив, що людям привозять технічну воду, яку неможливо використовувати для харчування чи пиття без проведення заходів дезінфекції.

«Про світло, про опалення я взагалі мовчу. Якщо спочатку порушувалося питання, що після виборів одразу ми вам це зробимо, то нічого з цього зроблено не було. Така тяжка ситуація. Люди просто кинуті напризволяще», — сказав чиновник.

На окупованих територіях нині відбуваються деякі відновлення: заміна каналізації, утеплення якихось будинків та ремонт водопостачання, який відбувається на окупованих з 2014 року територіях.

«Наприклад, Луганськ, у якому дійсно водопостачальна система була застарілою і потребувала ремонту. Десять років взагалі нічого не робилося, зараз воно почало рвати і вони екстреними шляхами намагаються ремонтувати. Щодо територій, окупованих у 2022 році, ми бачимо допомогу, скажімо так, шефів, яких закріпили за Луганською областю. Наприкінці 2022 – на початку 2023 року заїхали там бригади. Скінчилося тим, що вирізали труби, батареї у будинках, зняли вікна та поїхали», — резюмував Лисогор.

Нагадаємо, у березні 2023 року окупаційна влада РФ заявляла , що хімічний завод «Азот» у захопленому Сєвєродонецьку готовий до запуску. При цьому голова Луганської ОВ Артем Лисогор сказав, що запустити підприємство не вийде.

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