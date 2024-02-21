Без допомоги США Україні доведеться обирати, які міста захищати — Пентагон

Речник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україні за відсутності американської допомоги доведеться обирати, які міста захищати. Фото: Міноборони США

За відсутності допомоги США, Україна має обирати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси. Про це на брифінгу заявила речник Пентагону Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на запитання кореспондента, які міста можуть залишити ЗСУ після Авдіївки, вона сказала: «Послухайте, якщо ми не отримаємо більше — якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату — ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір: ухвалити рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що мають, і тим, що партнери зможуть продовжувати постачати їм».

При цьому, на думку Сінгх, Авдіївка — це було стратегічне виведення військ, яке Україна зробила, щоб зберегти свою артилерію та боєприпаси, хоча «є й інші міста, які перебувають під вогнем, під загрозою».

«Я б вас направила до українців. Я впевнена, що вони не збираються розкривати вам свої бойові плани, але вони безперечно знаходяться на передовій, борючись кожен божий день за кожен дюйм території. Але я не можу говорити про кожне конкретне місто», — зазначила вона, відмовившись називати конкретні населені пункти, які можуть опинитися під загрозою після виведення ЗСУ з Авдіївки.

Нагадаємо, 16 лютого Палата представників Сполучених Штатів Америки після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню вирішила вирушити на перерву до 28 лютого . Документ так і не було проголосовано.