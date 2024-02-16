Американские конгрессмены ушли на каникулы, не одобрив помощь Украине

Палата представителей Соединенных Штатов Америки после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован. Об этом сообщает «Голос Америки».

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Перед объявлением перерыва в Палате представителей продолжались обсуждения помощи Украине и другим партнерам — конгрессмены решали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение законодателей уйти на перерыв. Американский лидер в своем Twitter отметил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, «не будет забыт».

«Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта», — написал он.

Ранее сообщалось, что сенатор Линдси Грэм, ранее активно поддерживавший помощь Киеву, проголосовал против выделения пакета помощи Украине в 60 млрд долларов.