Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары

Третья отдельная штурмовая бригада продолжает воевать в окрестностях Авдеевки Донецкой области, там сложная ситуация. Российская армия привлекает огромное количество техники и живой силы. Об этом сообщил младший сержант батальона БпАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной «Бетон»), передает Громадське радіо.



«Враг очень давит, враг начал массированно использовать управляемые авиационные бомбы, так называемые КАБы, он их не жалеет. Враг пытается вытеснить нас, замысел его ясен. Он идет вдоль естественных препятствий, пытаясь взять такие населенные пункты, как Ласточкино, Первомайское, Орловка и т.д. Мы работаем от обороны, стараемся нанести самые эффективные огневые поражения по враждебной живой силе. Враг почти не использует тяжелую технику, наносит массированных авиаударов, а потом идет много-много пехоты», — отметил он.



По его словам, интенсивность авиаударов составляет 60-70 ежедневно. При этом оккупанты несут потери, в частности, те войска РФ, которые штурмуют украинские позиции в районе Авдеевки, через месяц могут быть уничтожены.



Ранее мы писали, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.



Также на Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт в Донецкой области.