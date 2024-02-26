Окупанти намагаються захопити села під Авдіївкою, завдаючи масованих авіаударів

Третя окрема штурмова бригада продовжує воювати на околицях Авдіївки Донецької області, там складна ситуація. Російська армія використовує величезну кількість техніки та живої сили. Про це повідомив молодший сержант батальйону БпАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний Бетон), передає Громадське радіо.



«Ворог дуже тисне, ворог почав масово використовувати керовані авіаційні бомби, так звані КАБи, він їх не шкодує. Ворог намагається витіснити нас, задум його ясний. Він іде вздовж природних перешкод, намагаючись взяти такі населені пункти, як Ласточкине, Первомайське, Орлівка тощо. Ми працюємо від оборони, намагаємося завдати найефективніших вогневих уражень по ворожій живій силі. Ворог майже не використовує важку техніку, завдає масованих авіаударів, а потім йде багато піхоти», — зазначив він.



За його словами, інтенсивність авіаударів становить 60-70 щоденно. При цьому окупанти зазнають втрат, зокрема, ті війська РФ, які штурмують українські позиції в районі Авдіївки, через місяць можуть бути знищені.



Раніше ми писали, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.



Також на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного , зараз тривають бої за цей населений пункт на Донеччині.