Из Селидовской, Новогродовской и Покровской общин эвакуировались 10 семей

Из Селидовской, Новогродовской и Покровской общин в Закарпатье эвакуировались 10 семей. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Решение выехать в более безопасный регион принято 36 жителей Донбасса, 19 из них – дети.

Евакуация в Закарпатье организована в рамках сотрудничества Донецкой и Закарпатской областных военных администраций.

Напомним, раннее из Селидовской общины Донбасса эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей.

26 февраля из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области были эвакуированы все дети.