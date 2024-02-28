З Селидівської, Новогродівської та Покровської громад евакуювалися 10 сімей

Із Селидівської, Новогродівської та Покровської громад на Закарпатті евакуювалися 10 сімей. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення виїхати до безпечнішого регіону прийнято 36 мешканців Донбасу, 19 з них – діти.

Євакуацію на Закарпатті організовано у рамках співробітництва Донецької та Закарпатської обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо , раніше з Селидівської громади Донбасу евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.

26 лютого з Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було евакуйовано всіх дітей.