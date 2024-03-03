В Одесі під завалами знайшли тіла брата та сестри. Їхні батьки-військові теж загинули

Одеса. Фото: ОВА

В Одесі під завалами будинку, зруйнованого внаслідок атаки російського дрона 2 березня, знайшли тіла 10-річного хлопчика Сергія та його 8-річної сестри Злати. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Він уточнив, що їхні тіла наразі деблокують рятувальники.



Тіла їхніх батьків, Олега та Тетяни Кравець, а також семимісячної сестри Лізи виявили під завалами раніше.



Олег Кравець був колишнім заступником командира 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, повідомляла пресслужба бригади. Кравець відповідав за морально-психологічне забезпечення. Його дружина Тетяна також нещодавно служила в цій бригаді.







Наразі відомо про 12 загиблих внаслідок удару по будинку в Одесі. Під завалами ще можуть бути люди. Пошукові роботи продовжуються.