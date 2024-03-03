Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В Одесі під завалами знайшли тіла брата та сестри. Їхні батьки-військові теж загинули

03 березня 2024, 19:20

В Одесі під завалами знайшли тіла брата та сестри. Їхні батьки-військові теж загинули

Одеса. Фото: ОВА Одеса. Фото: ОВА

В Одесі під завалами будинку, зруйнованого внаслідок атаки російського дрона 2 березня, знайшли тіла 10-річного хлопчика Сергія та його 8-річної сестри Злати. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він уточнив, що їхні тіла наразі деблокують рятувальники.

Тіла їхніх батьків, Олега та Тетяни Кравець, а також семимісячної сестри Лізи виявили під завалами раніше.

Олег Кравець був колишнім заступником командира 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, повідомляла пресслужба бригади. Кравець відповідав за морально-психологічне забезпечення. Його дружина Тетяна також нещодавно служила в цій бригаді.



Наразі відомо про 12 загиблих внаслідок удару по будинку в Одесі. Під завалами ще можуть бути люди. Пошукові роботи продовжуються.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Одеса
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:52
В окупованій Феодосії знищено нафтогін росіян — АТЕШ
10:56
У Феодосії лунали вибухи в районі нафтобази: у Міноборони РФ заявили про збиття 38 дронів над Кримом
23:11
Головне за день: У Росії впала ракета. Нічна атака по Одесі - зруйновано під'їзд житлового будинку
16:09
В окупованій Горлівці безпілотник атакував авто, є загиблі
23:46
Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
усі новини
19:54
«Шахтар» розгромив лідера УПЛ «Кривбас»
19:20
В Одесі під завалами знайшли тіла брата та сестри. Їхні батьки-військові теж загинули
16:59
Прикордонники дроном ліквідували місце дислокації росіян
16:22
РФ обстріляли центр Курахового: 16 людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані
15:59
На території будинку в Торецьку виявили авіабомбу, що не розірвалася
14:59
На Донецькому напрямку військові ССО за день знищили склад боєприпасів та місце зберігання БПЛА окупантів
14:52
В окупованій Феодосії знищено нафтогін росіян — АТЕШ
13:00
Три райони Донеччини опинилися під ударом ЗС РФ: Філашкін розповів наслідки атак за добу
12:35
Окупанти за останню добу дев`ять разів скинули хімічну зброю на позиції Сил оборони
11:40
Внаслідок обстрілу Покровська пошкоджено підземний газопровід, без газу понад 1800 квартир
10:56
У Феодосії лунали вибухи в районі нафтобази: у Міноборони РФ заявили про збиття 38 дронів над Кримом
10:31
Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: двоє жінок постраждали, є пошкодження
09:45
Обстріл Донеччини: за добу ЗС РФ поранили чотирьох людей
09:22
В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян
08:49
Окупанти вночі вдарили ракетами по Мирнограду: троє людей постраждали, у будинках вибиті вікна
08:26
Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів та 16 танків
23:11
Головне за день: У Росії впала ракета. Нічна атака по Одесі - зруйновано під'їзд житлового будинку
21:20
Удар по дому в Одесі: Кількість загиблих зросла до 8 осіб
19:20
Російський літак Су-34 збито сьогодні ввечері — Повітряні сили ЗСУ
18:00
ЗСУ 1 березня збили російський Су-34: що відомо
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники дроном ліквідували місце дислокації росіян Прикордонники дроном ліквідували місце дислокації росіян
03 березня, 16:59
Росіяни атакували Покровськ. Фото: поліція На Донецькому напрямку військові ССО за день знищили склад боєприпасів та місце зберігання БПЛА окупантів
03 березня, 14:59
Під завалами багатоповерхівки в Одесі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки. Фото: ДСНС В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян
03 березня, 09:22
В Одесі зруйновано під'зд будинку внаслідок атаки дрона. Фото: ДСНС В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви
02 березня, 08:28
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ► Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
01 березня, 20:13
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ► Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
01 березня, 19:14

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама