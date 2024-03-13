В результате обстрелов армии РФ за сутки в Донецкой области пострадали 11 человек

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 12 марта, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате ударов двое жителей погибли, кроме того, 11 гражданских – пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 12 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Мирнограде», — написал он.





По информации Филашкина, еще 11 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1884 человека, еще 4709 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в результате попадания российского БПЛА типа «шахед» в жилой пятиэтажный дом города Сумы, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены, есть раненые и погибшие.



Кроме того, россияне ударили по Мирнограду. Двое людей погибли, пять — получили ранения.