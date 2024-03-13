Внаслідок обстрілів армії РФ за добу на Донеччині постраждали 11 осіб

Окупаційні війська РФ минулої доби, 12 березня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів двоє мешканців загинули, крім того, 11 цивільних — постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 12 березня росіяни вбили 2 мешканців Донецької області — у Мирнограді», — написав він.





За інформацією Філашкіна, ще 11 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1884 особи, ще 4709 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок потрапляння російського БПЛА типу «шахед» до житлового п'ятиповерхового будинку міста Суми, заздалегідь пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано, є поранених і загиблих.



Крім того, росіяни вдарили по Мирнограду. Двоє людей загинули, п'ять – отримали поранення.