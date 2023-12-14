Строительство фортификационных сооружений: инженеры уже учитывают дроны и кассетные боеприпасы

При строительстве новых фортификационных сооружений украинские инженерные подразделения учитывают применение противником новых образцов вооружения, в том числе дронов и кассетных боеприпасов, сообщил на брифинге в Military Media Center представитель Государственной специальной службы транспорта полковник Виталий Кирилов.



По его словам, при производстве фортификационных работ ГССТ использует опыт ведущих стран-партнеров.



«В частности, нашими подразделениями удачно применяется опыт Инженерного корпуса США, по которому создается эффективное сочетание различных видов инженерных заграждений для достижения поставленных целей в короткие сроки и с меньшими затратами ресурсов», — добавил Кирилов.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении отметил, что нужно ускориться со строительством фортификаций в Донецкой области.



