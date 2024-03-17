РФ продовжуватиме залишатися загрозою для Європи навіть після відходу Путіна — глава МЗС Латвії

Коли президент РФ Володимир Путін зійде з політичної сцени, імперські претензії Росії, які нині мають руйнівний ефект для України, продовжуватимуть загрожувати Європі. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Telegraph.



«Нам ще довгий час доведеться мати справу із проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни — а всі війни рано чи пізно закінчуються — у нас все одно залишиться проблема, яка не буде пов'язана безпосередньо з правлінням Путіна», — зазначив він.



За словами міністра, смерть російського діяча Олексія Навального лише наголошує на цьому суворому факті.



«Ми не бачимо ознак того, що в Росії існує якийсь рух, який призвів би до появи лідера, який підтримує просвітницькі та ліберальні ідеї. Це взагалі не в найближчому майбутньому», — зазначив він.



Своєю чергою Каріньш, наголошуючи про Латвію, зазначив, що ключ до безпеки своєї країни є її членство в НАТО.



«Немає уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними. Але якщо РФ вторгнеться до однієї з балтійських країн, РФ вторгнеться до НАТО. Я переконаний, що Росія не зупиниться, її можна лише зупинити», — підсумував він.



Раніше ми писали, що німецькі спецслужби підготували аналіз воєнної загрози з боку Росії. Вона готується до війни проти НАТО з 2026 року.